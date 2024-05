Più in piega di così non si può: Jorge Martin ha dato spettacolo nelle Libere 1 di Barcellona e non solo per il miglior tempo. Il leader del Mondiale è stato protagonista di una piega da paura in curva 5, con il braccio completamente appoggiato sul cordolo. Guarda il replay nel VIDEO sopra

PRE-QUALIFICHE BARCELLONA LIVE