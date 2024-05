Il Motomondiale è di scena nel weekend a Barcellona per il GP di Catalunya, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si riparte con Jorge Martin leader del Mondiale dopo Le Mans, a +38 punti su un Pecco Bagnaia che torna sulla pista che nel 2023 lo ha visto protagonista di un brutto incidente nelle prime curve della gara. La top class scenderà in pista venerdì dalle 10.45 per le Libere 1, poi alle 15 le pre-qualifiche. Sabato 25 maggio solito show con qualifiche dalle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gran finale: gara MotoGP alle 14, preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (12.15). Nella classe di mezzo occhi puntati anche sul nostro commentatore Mattia Pasini, impegnato con la prima delle quattro wild card stagionali in sella alla Boscoscuro del team Ciatti.