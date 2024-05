Dopo la vittoria del 2023, il catalano dell'Aprilia concede il bis a Barcellona, approfittando della caduta all'ultimo giro di Bagnaia. "Potevo provare a sorpassarlo anche prima - spiega Espargaró - ma ho preferito mettergli pressione, 'sperando' in un suo errore. Però anche Pecco meritava la vittoria, non l'avevo mai visto così 'cattivo' e competitivo in una Sprint". Ma non cambia idea sul ritiro: "Ho preso la decisione giusta". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale



SPRINT MOTOGP: HIGHLIGHTS