Il pilota Pramac ha commentato su Sky Sport il 4° posto nella Sprint: "Partendo 7° non è facile, ma niente scuse perché a un certo punto ero anche davanti a Espargaró. Dobbiamo capire perché soffro così tanto quando sono dietro ad altri piloti. Brutta giornata ma ho chiuso comunque quarto. Per domani c'è un buon potenziale, sarà importante partire bene e provare a gestire le gomme. Credo che lotteremo in 5-6 per la vittoria, sarà bello"

GLI HIGHLIGHTS DELLA SPRINT - LA CLASSIFICA