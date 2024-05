Pole con record dello spagnolo: in prima fila con il leader del Mondiale anche Aldeguer e Vietti. Arbolino scatterà 14°, 20° Mattia Pasini, a Barcellona con una wild card in sella alla Boscoscuro del team Ciatti. Domenica la gara di Moto2 del GP di Catalunya alle 12:15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Celestino Vietti si prende il terzo posto e torna in prima fila in Moto 2 (l’ultima volta era capitato in Qatar, nel 2023). Ma la pole se l'è presa, ritoccando anche il record della pista, Sergio Garcia , decisamente nel suo momento d’oro dopo la vittoria a Le Mans. Era partito forte nelle libere, s'è confermato in qualifica (sfruttando la scia di Aldeguer nelle prime fasi), sta meritando il primato in classifica, dove ha l’opportunità di allungare, vista la parziale delusione del suo inseguitore diretto, Joe Roberts , fermatosi in terza fila con il nono tempo. Quando Vietti assaporava il secondo posto è arrivata la zampata finale di Aldeguer che lo ha scalzato all’ultimo giro. Lo spagnolo di Boscoscuro era partito bene, ma s’era visto cancellare un giro veloce all’inizio, s’è rifatto sotto al momento giusto; meglio del compagno di squadra Alonso Lopez, che ha chiuso in ottava posizione .

Arbolino 14° in griglia, 20° Mattia Pasini, 23° Foggia



Dopo l’exploit nelle prove del venerdì, Jorge Navarro ha dovuto affrontare, senza successo, lo scoglio delle Q1 sabato. S’è fermato al settimo posto, ma resta l’ottima impressione di un ritorno, per niente scontato. Fin qui ha impressionato anche, e forse di più, Daniel Munoz, in gara con una wild card in sostituzione di Bensneyder; scatterà col settimo tempo. Non è invece riuscito il tentativo di Mattia Pasini di raddrizzare una qualifica che l’ha visto passare attraverso la Q1. Gli è mancato forse qualche giro in più di prove, una messa a punto più affinata per fare meglio del ventesimo posto con cui prenderà il via domenica. Comunque meglio di piloti a tempo pieno e più accreditati, com Salac e Chantra. Per la cronaca Tony Arbolino gli partirà due file più avanti, con il quattordicesimo tempo. Dennis Foggia 23°.