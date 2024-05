Dopo il sabato trionfale dell'Aprilia e di Espargaró, si chiude il sipario a Barcellona con la gara MotoGP al via oggi alle 14, preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.15 col nostro commentatore-pilota Mattia Pasini. In top class Aleix scatta ancora dalla pole, alle sue spalle un Bagnaia voglioso di riscatto dopo la caduta all'ultimo giro della Sprint. Martin partirà 7°, Marquez 14°. Ovviamente tutta la domenica del Montmeló è LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

