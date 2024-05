1° tempo nelle pre-qualifiche per Bagnaia, che inizia il weekend del Mugello nel migliore dei modi: "Da stamattina abbiamo fatto uno step, ne faremo un altro domani. Questa è la mia 2^ pista preferita dopo la Malesia, ma qui è magico per l'affetto del pubblico che ti fa venire i brividi"

Venerdì ottimo. Quanto è frutto del fatto che stai lavorando tantissimo per efficiente fin da subito, quanto il fatto che è la pista di casa che può dare un extra boost?

"Diciamo che la differenza maggiore è il fatto che mi stia trovando molto bene con questa moto da subito. Da Jerez abbiamo fatto un lavoro che ci ha permesso di trovare una base buonissima per partire tutte le volte. È sicuramente uno step grosso che mi sta dando una mano per riuscire da subito a essere incisivo e veloce. Ci stiamo concentrando sempre molto con le gomme usate, poi comunque i time attack vengono bene e sono contento".

La moto è da affinare ancora un po' o sei al 100%?

"Sicuramente dobbiamo fare un ulteriore step come quello che abbiamo fatto da stamattina a oggi pomeriggio. Non è stato grande in termini di setting, ma mi ha permesso di essere più veloce con le gomme usate e di far girare di più la moto che qui è fondamentale. Per domani faremo un ulteriore step in questa direzione".

Volevo chiederti dell'episodio con Alex Marquez...

"Non ho tanto da dire onestamente. Non ho ricevuto nessuna bandiera blu e in ogni caso ho frenato fuori traiettoria, ma lui come sempre è un grande showman e diciamo che poteva evitarlo, ma lo conosciamo".

C'è stata una soluzione tecnica che vi ha portato a riaddrizzarvi il venerdì e renderti quello che puoi essere fin da subito. Quindi oggi hai buonissimi tempi di passo e lo straordinario tempo nella pre-qualifica. C'è una strada per arrivare a fare la stessa cosa nella Sprint? O meglio, il Mugello può essere una gara che ti tolga il 'fastidio' di una specialità nella quale non ti trovi propriamente a tuo agio?

"Nelle ultime 3 Sprint abbiamo avuto solo tanta sfortuna. In realtà nell'ultima no perché sono caduto che ero primo con 7 decimi di vantaggio. Ma a Jerez sono stato steso da Binder che andavo velocissimo e a Le Mans ho avuto un problema elettronico sulla moto che non mi ha permesso neanche di finire un giro. Quindi la performance c'è sempre e siamo molto veloci nelle Sprint, ci manca il finirle".

Quindi non è vero che a Bagnaia non piace la Sprint?

"No, non mi piace. Però non è vero che non vado veloce".