Via al weekend del GP d'Italia, con i piloti che alle 10:45 scenderanno in pista al Mugello per le Libere 1. Nel pomeriggio, alle 15, le pre-qualifiche che permetteranno ai primi 10 classificati di accedere direttamente al Q2 di domani. Sabato alle 10:50 la pole e alle 15 la Sprint Race, domenica alle 14 la gara. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GUIDA TV: ALLE 15 LE PRE-QUALIFICHE