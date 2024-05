Archiviato il Gran Premio della Catalunya la MotoGP torna subito in pista per il Gran Premio d'Italia, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno. Si riparte al Mugello con Jorge Martin leader della classifica, a +39 su Bagnaia e a +41 su Marc Marquez. Sul circuito della Scarperia si parte con le Libere 1 e le pre-qualifiche, già decisive per assegnare i primi 10 pass per il Q2. Sabato solito show: qualifiche alle 10.50, poi la Sprint Race alle 15. Domenica gran finale nel giorno della festa della Repubblica: gara MotoGP alle 14, con Ducati in pista con un'inedita livrea azzurra, preceduta dalla Moto3 alle ore 11 e dalla Moto2 alle 12.15. Nella classe di mezzo tra i protagonisti ci sarà ancora Mattia Pasini, impegnato con la seconda wild card della sua stagione in sella all Boscoscuro del team Ciatti.