"Ha un grande significato, ci voleva. In quel momento ero in stato di grazia". Bastianini parla così a Sky del sorpasso alla Bucine su Martin con cui si è preso il 2° posto in extremis. "Il sorpasso che ho subito da Marquez mi ha rinvigorito, mi ha fatto chiudere la vena. Sono tornato sotto a Marc, l’ho passato e quando ho visto che riuscivo a rimontare su Jorge ci ho creduto". Poi la dedica: "E' per la mia cagnolina, ci ha lasciati la scorsa settimana"

LA GARA CAPOLAVORO DI BASTIANINI ALLO SKY TECH