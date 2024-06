Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, presente al Mugello per assistere al Gran Premio d'Italia ha commentato su Sky Sport l'arrivo di Liberty Media in MotoGP: "Quello che sta facendo Carmelo Ezpeleta è straordinario. Liberty ha delle idee interessanti e saranno sviluppate con la voglia di crescere. C'è lo spettacolo sia in pista che sugli spalti, il pubblico va rispettato e motivato. Le forme di intrattenimento stanno cambiando ed è giusto considerarle"

