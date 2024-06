Gara dimezzata, quasi una Sprint , per colpa della Moto3 spezzata in due da un incidente. Tutto in dodici giri , strategia saltate, calcoli sulle gomme da rifare. Al via però è Roberts ad aver lo scatto migliore, seguito da Lopez . Bene anche Pasini che cerca l’interno, ma perde un paio di posizioni alla prima staccata. Mattia scivolato indietro, cercherà di tenere nel mirino Moreira, in dodicesima posizione, prima di cadere all’ultimo giro .

Sei piloti in lotta per il podio, out Aldeguer

La migliore partenza in assoluto è però del giapponese Ogura, da dodicesimo a quarto. Gara serrata, sei piloti davanti a giocarsi il podio. Ci sono anche Canet e Garcia, il meno combattivo però, mai in lotta per le primissime posizioni. Davanti sono Roberts, Lopez e Gonzalez a darsi battaglia. Fino a quando Lopez passa deciso lo statunitense, superato anche da Gonzalez. Lopez poi stacca lungo per tenersi dietro Roberts, aprendo la porta a Gonzalez e Canet. Sei piloti in scia, alla ricerca di uno spiraglio dove infilarsi. Più staccato Aldeguer, partito diciottesimo (senza aver potuto disputare la Q2 per un improvviso male al collo) ha cercato di rimontare ma è caduto malamente alla curva Materassi. Un altro zero per il già promosso in MotoGP, tornato disperato al box. In classifica Fermin vede allontanarsi il vertice, lontano 59 punti.