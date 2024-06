Bagnaia fa una cosa bellissima al termine della gara vinta al Mugello, che spiega bene la personalità di Pecco: va subito sotto la tribuna a lanciare i guanti. Uno è per la folla, l’altro d’istino lo dà direttamente. al bimbo più piccolo che è davanti a tutti. Questo è Pecco. Il Motomondiale torna il 30 giugno in Olanda: LIVE su Sky e in streaming su NOW

CRONACA E HIGHLIGHTS DELLA GARA - LA NUOVA CLASSIFICA PILOTI