Una gara strepitosa merita una celebrazione strepitosa al traguardo. E Bagnaia ha stupito tutti con una festa in perfetto stile rock: dopo il casco dedicato ai Kiss, anche l'immediato post gara, tra chitarre e parrucche, è un omaggio alla leggendaria band statunitense che aveva già ringraziato Pecco sui social. Il Motomondiale torna il 30 giugno in Olanda: LIVE su Sky e in streaming su NOW

