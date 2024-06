Lo spagnolo del team Gresini dopo il quarto posto al Mugello: “Buone sensazioni dopo questa gara, abbiamo perso il podio ma abbiamo fatto tutta la gara dietro Bastianini e ho provato tante cose per provare a passare. Poi ci sono riuscito, ma lui si è rimesso davanti quando mancavano due giri ed era fortissimo. Se l’è meritato". E sul futuro: "Sono tranquillo, ho le idee chiare". Il Motomondiale torna il 30 giugno in Olanda: LIVE su Sky e in streaming su NOW

