Doppietta Ducati con Bagnaia e Bastianini al GP d’Italia e scatta l’esultanza irrefrenabile anche del team manager Davide Tardozzi. Qui il VIDEO degli ultimi giri seguiti dal box, poi l’urlo e gli abbracci liberatori. Infine anche un ballo scatenato… . Il Motomondiale torna il 30 giugno in Olanda: LIVE su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS DELLA GARA - LA NUOVA CLASSIFICA PILOTI