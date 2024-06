Messo in archivio il GP d'Italia con una super doppietta firmata Bagnaia-Bastianini, la MotoGP resta al Mugello per una giornata di test ufficiali. Team e piloti avranno a disposizione otto ore, dalle 10 alle 18, per provare le novità in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. Su skysport.it aggiornamenti in tempo reale con foto, video e curiosità con il nostro liveblog, su Sky Sport 24 previsti collegamenti con il nostro inviato Sandro Donato Grosso a partire dalle ore 12

