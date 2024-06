Nella lunga intervista rilasciata a Sky Sport dopo l'ufficialità dell'accordo con Yamaha dal 2025, Paolo Campinoti, proprietario del team Pramac, ha parlato anche di Andrea Iannone: "È una persona a cui voglio molto bene, uno dei piloti con cui siamo rimasti più legati negli anni. Se possiamo fagli fare un test il 20-21 agosto? Dovete chiederlo alla Yamaha, fosse per me glielo farei fare ma non sono io che decido..."

