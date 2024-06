Vola Veijer sul circuito di casa. Straccia il record del circuito, girando da solo. Sulla velocità dell’olandese d’altronde non c’erano dubbi. Alle sue spalle Yamanaka e Ortola che aveva ritoccato il record al mattino e si è confermato al pomeriggio, prendendosi la prima fila virtuale. Colin è arrivato in gran forma, mentre Alonso ha chiuso un pomeriggio nero, con due cadute (fatto più unico che raro nel venerdì del colombiano) che l’hanno relegato al nono posto, lui che di solito rifila distacchi imbarazzanti fin dal primo giorno. Due scivolate innocui, alla curva 5 e alla 4, che certo non compromettono il week end del pilota di Aspar. Sabato potrebbe risuonare una musica del tutto diversa per il leader del mondiale, vincitore dell’ultimo gran premio al Mugello. Tra i piloti di classifica, si rivedono anche Rueda, col quarto tempo, e parzialmente Holgado, scivolato indietro in chiusura di turno. Dei suoi giri veloci ne ha approfittato Lunetta che nella scia dello spagnolo ha ritoccato il suo crono, piazzandosi in ottava posizione, migliore degli italiani. Gli altri italiano viaggiano tutti oltre la decima posizione: Nepa ("con la gomma nuova devo fare meglio, per ora non mi trovo"), quattordicesimo, Farioli, diciassettesimo, Rossi diciottesimo, Carraro ventesimo. Bene Piqueras, sesto, e Kelso, alle sue sue spalle. Solo quindicesimo Furusato.