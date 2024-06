Stratosferico Pecco Bagnaia nelle qualifiche del Gp d'Olanda. Ad Assen il pilota Ducati ha conquistato la pole position firmando il nuovo record della pista in 1:30.540, migliorando di 8 decimi il primato stabilito nelle pre-qualifiche di venerdì. Nel VIDEO il giro della pole da rivivere con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Alle 15 la Sprint Race, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA