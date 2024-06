Miglior tempo nelle FP1, nelle FP2 e nelle pre-qualifiche, pole position e vittoria nella Sprint: finora è il weekend perfetto quello di Bagnaia ad Assen. "Sono cinque gare che siamo forti da subito, nelle ultime due Sprint non abbiamo avuto inconvenienti e le abbiamo vinte", le sue parole a Sky. Ma Pecco non è certo il tipo che si accontenta: "Non ero troppo contento del feeling con la gomma hard, alla fine è stata la scelta giusta ma sicuramente c'era ancora del margine..."

GLI HIGHLIGHTS