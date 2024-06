Ottimo 4° posto ad Assen per Di Giannantonio: "L'obiettivo era il podio - dice a Sky. -. Ci ho creduto, però quando eravamo davanti e volevo tirare il gruppo ho iniziato a sentire l'anteriore abbastanza freddo. Ho fatto passare gli altri per farlo scaldare ma non sono più riuscito a risalire. Abbiamo comunque fatto una gran gara. Marquez? Mi ha lasciato spazio e sono passato, ha fatto un segno con la mano ma non ho capito bene perché: ho sfruttato il momento e mi sono messo davanti"

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA