Il pilota catalano salterà la gara olandese (oggi alle 14 su Sky) dopo la caduta nell'ultimo giro della Sprint di sabato che gli ha procurato una frattura semplice del 5° metacarpo della mano destra. Aleix si è sottoposto a un controllo medico prima del warm up e alla fine la decisione è stata quella di non rischiare. "La frattura è molto dolorosa - ha scritto sui social - farò del mio meglio nei prossimi giorni per tornare in Germania". Out anche Savadori

LA GRIGLIA DI PARTENZA AGGIORNATA