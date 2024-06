Davanti al suo pubblico Collin Veijer ha dovuto subire l’amaro smacco del sorpasso alla penultima curva. Ivan Ortola, impietoso, gli ha recuperato sette decimi in un giro, vanificando la fuga solitaria che il giovane olandese aveva tentato negli ultimi giri, facendo impazzire le tribune di Assen. Lo spagnolo, d’altra parte, s’era messo in testa alla corsa, dalla partenza. Era l’avversario più pericolo e l’ha dimostrato. Veijer ha cercato lo strappo per mettere al sicuro la vittoria, ma sul traguardo è stato battuto per un’inezia, 12 millesimi. Secondo posto sul podio e in classifica, e la standing ovation nel giro d’onore: tutto sommato c’è da essere soddisfatti. Lo è meno David Alonso, il dominatore del mondiale, rimasto a secco alla fine di un week end che l’ha visto rincorrere fin dal primo turno, lui che di solito spacca il cronometro fin dal venerdì. Il colombiano ha sgomitato per risalire dalla tredicesima posizione, nel finale s’è trovato un osso duro come Munoz sulla strada. Lo spagnolo l’ha ripreso e superato prendendosi il terzo posto, davanti a Rueda, altro protagonista della corsa.