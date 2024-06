Passerella trionfale per Bagnaia, che domina in Olanda diventando il primo pilota dai tempi di Doohan a vincere 3 volte consecutive ad Assen, la "Cattedrale della velocità". Il ducatista accorcia ancora (adesso è a -10) in classifica sul leader Martin, 2° al traguardo. Terzo Bastianini. E che bagarre nel finale tra Marc Marquez, Vinales e Di Giannantonio per il 4° posto. Nel VIDEO sopra l'ultimo giro con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini

IL TRIONFO DI BAGNAIA: HIGHLIGHTS