Dieci con lode (e bacio accademico) per il vincitore Pecco Bagnaia, ma nel weekend di Assen il voto più alto è per la Ducati: 11. Bene Marquez nonostante la penalizzazione per la pressione irregolare delle gomme. Male ancora una volta la Honda, che è arrivata a più di 40 secondi dal leader. Ecco i voti del Gran Premio d'Olanda a cura di Paolo Beltramo

GP OLANDA: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA PILOTI