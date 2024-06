Il pilota romano del Pertamina VR46 davanti a tutti ad Assen con il tempo di 1:32.309. Alle sue spalle Marc Marquez e Vinales, 4° Bagnaia, vincitore della Sprint e autore della pole position in Olanda, 5° Martin, leader del Mondiale. Seguono Bastianini (6°), Bezzecchi (7°) e Morbidelli (8°).La gara in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW



