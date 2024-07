Il pilota spagnolo ha aggiornato sulle sue condizioni in vista del GP in Germania di questo fine settimana: "È un infortunio abbastanza complicato, ma voglio comunque provarci. Continuerò la mia terapia fino a giovedì, poi arriverò al Sachsenring all’ultimo momento per provare a partecipare alle FP1"

Aleix Espargaro ci proverà. Il pilota Aprilia volerà infatti in Germania in vista del fine settimana di MotoGP al Sachsenring quando, nella giornata di giovedì, si sottoporrà a una nuova visita di controllo per capire se potrà scendere in pista per la prima sessione di prove libere di venerdì. "Non sono ancora a posto con la mia mano – ha spiegato. È un infortunio abbastanza complicato perché coinvolge la mano sul gas. Ho limitato la mia mobilità e mi fa molto male, ma voglio comunque provarci. È una pista molto particolare, dove si gira in senso antiorario. Continuerò la mia terapia fino a giovedì, poi arriverò al Sachsenring all’ultimo momento per provare a partecipare alle FP1". L’obiettivo del pilota Aprilia, ovviamente, sarà quello di cercare di recuperare dopo il brutto highside nella Sprint di Assen che gli è costato una frattura semplice del 5° metacarpo della mano destra.