MotoGP in pista al Sachsenring per le prove libere 1, ora LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Aleix Espargaro ha provato a fare un giro ma non ce la fa, non corre per il troppo dolore alla mano destra infortunata. Occhi puntati in casa Yamaha su Remy Gardner, sostituto dell'infortunato Rins. Alle 15 le pre-qualifiche, che stabiliranno i primi 10 qualificati al Q2 del sabato

GP GERMANIA, LA GUIDA TV