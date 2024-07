MotoGP subito in pista nel weekend del 5-7 luglio per il nono appuntamento del Mondiale: archiviato il GP d'Olanda, dominato da un super Pecco Bagnaia, ora c'è il Sachsenring, dove il torinese andrà a caccia della leadership nel Mondiale di Martin (distante solo 10 punti). Sabato Sprint Race alle 15, domenica gara alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15). Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

