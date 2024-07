Aleix Espargaro proverà a stringere i denti e a correre in Germania, nonostante la frattura del 5° metacarpo della mano destra rimediata nella caduta di Assen (sarà rivisto dopo le FP1 di venerdì mattina): "Mi fa molto male, i medici mi hanno detto che è difficile ma voglio tentare: è una questione di onore e rispetto per il team". Poi sul futuro da tester Honda: "Per me sarà una nuova sfida, dopo tanto tempo in Aprilia era giusto cambiare"

