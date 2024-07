Marc Marquez ha riportato una frattura all'indice della mano sinistra e una forte contusione al costato dopo il brutto highside nelle pre-qualifiche del Sachsenring: "Non mi preoccupa - ha dichiarato lo spagnolo sui social del team Gresini -, la contusione alla gabbia toracica è sicuramente la cosa che mi dà più fastidio. Ora è tempo di riposare e vedremo come starò sabato mattina". Il pilota è stato comunque dichiarato "fit" per salire in sella

Venerdì complicato per Marc Marquez , che nella prima giornata in pista al Sachsenring è caduto sia nella prima sessione di prove libere che nelle pre-qualifiche. Il brutto highside della sessione pomeridiana ha creato sicuramente più problemi al pilota Gresini, che ha riportato una frattura a una falange dell'indice sinistro e una grossa contusione al costato . Nonostante l'infortunio, però, è stato dichiarato "fit" per correre sabato.

Marquez: "Il costato dà fastidio, il dito non mi preoccupa"

Dopo la spaventosa caduta nei primi minuti delle pre-qualifiche, Marquez era tornato in pista firmando il momentaneo miglior tempo (che poi, però, non gli è stato sufficiente per centrare l'accesso al Q2 di sabato) salvo poi dover abbandonare la sessione per un forte dolore al costato. "La sensazione con la moto era buona - ha dichiarato lo spagnolo in un breve comunicato pubblicato dal team Gresini sui social - ma è ovvio che la caduta nel pomeriggio ha avuto un grande impatto in questo primo giorno qui al Sachsenring. La frattura al dito non mi preoccupa, la botta alla gabbia toracica è sicuramente la cosa che mi dà più fastidio e mi ha impedito di continuare le pre-qualifiche. Ora è tempo di riposare e domattina vedremo quali saranno le mie condizioni fisiche".