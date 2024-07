MotoGP in pista nel weekend per il Gran Premio di Germania, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW dal 5 al 7 luglio. Si parte con Libere e pre-qualifiche, sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica finale show: alle 14 la gara della top class, preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15)

La MotoGP è subito in pista al Sachsenring per un altro weekend di passione da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si corre a pochi giorni dallo strepitoso trionfo di Pecco Bagnaia ad Assen: il torinese, autentico dominatore in Olanda, ha ridotto a 10 i punti di distacco nella classifica piloti da Jorge Martin. Weekend complicato, invece, per Marc Marquez, tra penalità e cadute: ma il pilota del team Gresini torna nel suo giardino di casa, dove ha vinto 10 volte (di cui 8 in MotoGP).