Ottimo 3° posto per Miguel Oliveira, che al termine delle pre-qualifiche del GP Germania ha parlato a Sky Sport del suo futuro: "Team Pramac? È un progetto molto interessante, soprattutto perché è un team vincente che da tanti anni lavora per trionfare nelle gare. Credo che possa portare a Yamaha, e ai suoi piloti, una nuova prospettiva". Nel VIDEO in testa l'intervista completa

