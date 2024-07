Nella Sprint Race del GP di Germania Bagnaia si è reso protagonista di una splendida partenza che lo ha portato dalla 4^ alla 1^ posizione in pochi metri. "Appena ho visto Oliveira attaccare Martin sapevo che sarebbero andati lunghi, quindi mi sono preparato per tagliare la prima curva dall'interno", ha commentato Pecco a Sky. Questo strepitoso scatto non gli è valso il successo, ma merita di essere rivisto nel VIDEO sopra con lo Sky Tech di Mauro Sanchini

L'INTERVISTA DI PECCO BAGNAIA