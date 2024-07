Terzo posto nella Sprint del Gp di Germania per Bagnaia: "Buona partenza, ma poi ho deciso di gestire troppo la gomma dietro - ha commentato su Sky -. Jorge l'ha capito e mi ha passato. Peccato, probabilmente è stato un mio errore non sfruttarla di più. Il Sachsenring non è una gran pista, è molto complicata. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, ho perso la pole per una bandiera gialla: in ogni caso era difficile fare più di così". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

