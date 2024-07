Marquez: "Finora è stato un weekend disastroso"

Sesto posto per un acciaccato Marquez nella Sprint: "L'avevo già detto: per lottare con i più forti serviva un weekend perfetto, ma fin qui è stato disastroso. Abbiamo avuto tanti problemi e la caduta non ha aiutato: non pensavo di riuscire a correre oggi, nelle pre-qualifiche ho fatto 3 giri e mi sono fermato perché il dolore mi annebbiava la vista. Ho preso un antidolorifico che mi ha aiutato, vedremo come mi sveglierò domenica". Nel VIDEO sopra l'intervista completa

