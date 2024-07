Massimo dei voti per la Ducati e il vincitore Martin, ma giudizi altissimi anche per Marc Marquez e un ritrovato Oliveira, secondo al traguardo davanti a Bagnaia. 'Rimandati' Acosta e Fernandez. Domenica la gara alle 14 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

A cura di Paolo Beltramo

HIGHILIGHTS E RISULTATI DELLA SPRINT - CLASSIFICA