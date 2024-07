Il Gran Premio di Germania (diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW) sarà il 200° della carriera di Pecco Bagnaia nel Motomondiale. Grande festa al box Ducati per la ricorrenza, con tanto di torta speciale e foto di gruppo con tutto il team. La speranza per il torinese è quella di poter celebrare la 'cifra tonda' con l'ennesimo trionfo

