Gran rimonta per Marc Marquez, che al Sachsenring ha chiuso sul podio con suo fratello Alex, rispettivamente 2° e 3° (era da Imola 1997 con Nobuatsu e Takuma Aoki che non succedeva): "Sono molto contento, è la prima volta che chiudiamo sul podio insieme. Avevo qualche dubbio sul fatto che ci saremmo riusciti, alla fine lo abbiamo fatto". Poi sulla gara: "Bene, ma al momento ci sono Bagnaia e Martin che sono più forti di noi. Oggi mi sono svegliato meglio e ho potuto guidare come volevo"

