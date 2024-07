Ottimo 5° posto per Morbidelli al Sachsenring: "È stata una bellissima gara, soprattutto nella prima metà mi sentivo molto forte - ha dichiarato a Sky -. Appena sono arrivato sotto a Martin ho capito che avevo usato troppo le gomme, ho pensato che era meglio portarla a casa sperando in un podio ma purtroppo non ce l'ho fatta. Bellissimo esser tornati a lottare lì davanti". Poi sul futuro: "Fa piacere sapere che ci sono più case che ti vogliono, ci penseremo bene in queste settimane"

