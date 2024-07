Emozioni a non finire al Sachsenring: Martin, al comando della gara e messo sotto pressione da Bagnaia scivola in curva 1 al penultimo giro ed è costretto al ritiro. Un 'regalo' per Pecco, prossimo alle nozze, che vince in Germania davanti a Marc e Alex Marquez e vola in testa al Mondiale a +10 sullo spagnolo della Pramac. E i km finali diventano una passerella trionfale per il campione italiano, tutta da rivivere con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini nel VIDEO sopra

IL TRIONFO DI BAGNAIA - CLASSIFICA