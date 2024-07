SBK a Donington: il programma LIVE su Sky

Quinto round della stagione Superbike 2024. La lotta per il titolo tra Toprak Razgatlioglu, Nicolo’ Bulega e Alvaro Bautista riparte nelle Midlands. Sarà ancora BMW contro Ducati. Tutto il week end live su Sky Sport MotoGP. Gara 1 e 2 SBK Sabato e Domenica alle 15 SBK, LO SPECIALE

Primo terzo di stagione chiuso con il round di Misano, ora è la volta di un grande classico della Superbike. Si torna a Donington Park, dove tutto è cominciato nel 1988 con il primo round del mondiale delle derivate di serie. Allora erano stati Davide Tardozzi con la Bimota e Marco Lucchinelli con la Ducati ad aggiudicarsi le due gare. La casa di Rimini, di proprietà di Kawasaki, tornerà in pista nel 2025 mentre a Borgo Panigale hanno rinnovato l’impegno con Aruba per altri due anni.

Vediamo ora il borsino di piloti e casa alla vigilia del round di UK.

Cinquanta per centro di vittorie sul totale gare corse (sei su 12). Ultimo round a Misano chiuso con una tripletta. Gradino più alto del podio a Barcellona ed Assen dove non era mai arrivo così in altro. Leadership della classifica dopo i primi quattro week end del mondiale 2024 con 21 punti di vantaggio sul velocissimo rookie SBK Nicolò Bulega. Toprak Razgatlioglu e la BMW, mai così performante prima di avere in sella la stella turca, sono al momento i candidati numero uno per il titolo WSBK 2024 e anche a Donington saranno inevitabilmente la coppia da battere. La pista delle Midlands per altro è storicamente favorevole alla M1000RR basti ricordare il podio ottenuto nel 2021 da vd Mark, i due di Sykes e il terzo posto di Scott Redding in forza al team ufficiale della casa tedesca nel 2022.

Dopo quattro round Ducati è leader nella classifica costruttori. Le due punte del factory team Bulega e Bautista hanno raccolto 211 punti, 23 in più di BMW che ha in Toprak Razgatlioglu il principale contributore. I Ducatisti, come detto, inseguono il pilota turco nella generale. Nicolò Bulega ha esordito nel mondiale Superbike raccogliendo risultati straordinari. Secondo in campionato, miglior Ducati nell’ultimo round di Misano, vittoria all’esordio a Phillip Island e ben sei podi sino a questo momento. Difficile chiedere di più al rookie del team Aruba.it. Chi invece appare in difficoltà, almeno rispetto agli ultimi due anni, è Alvaro Bautista che ha vinto due gare su 12 in questo 2024 mentre l’anno scorso si mise tutti alle spalle per 11 volte nelle prime 12. A Donington lo spagnolo fece doppietta nel 2023. Oggi si presenta non in crisi ma certamente con qualche difficoltà in più. L’infortunio serio nei test pre-season e l’introduzione del peso minimo (bilanciamento della sua Panigale V4 compromessi) si sono fatti sentire. Obiettivo per lo spagnolo è tornare alla vittoria nella gara lunga nelle Midlands, successo che manca da Barcellona.

Rea sulla pista di casa. È il momento di tornare davanti Donington Park arriva probabilmente al momento giusto per Jonathan Rea. La prima stagione in Yamaha per il sei volte campione del mondo (con Kawasaki) si è rivelata drammaticamente complicata. Il fenomeno nordirlandese ha impiegato sei gare per andare a punti e l’unico vero lampo è stata la pole ad Assen. Nelle Midlands, come quasi ovunque, Rea ha vinto in passato (cinque volte) ed è salito sul podio (18). La gara di casa sarà poi certamente un boost per lui che deve necessariamente tornare davanti.

Due italiani in top-5, quattro in top-10 Nicolò Bulega secondo nella classifica piloti, Andrea Locatelli quinto, Andrea Iannone sesto, Danilo Petrucci nono. La stagione degli italiani nella top class delle derivate di serie è certamente positiva. Detto del debutto stellare di Bulega nel WSBK, non si può non considerare positivo il rientro di Iannone dopo quattro anni di stop. L’ex MotoGP ha portato a podio due volte la Ducati del team indipendente Go Eleven, malgrado qualche difficoltà ad Assen e Misano. Stesso numero di podi di Iannone per il sempre consistente Locatelli, miglior Yamaha nel mondiale. Discorso a parte per Danilo Petrucci che ha saltato il round olandese a causa del grave infortunio patito in allenamento con la moto da cross. Al rientro a Misano, in condizioni fisiche fortemente deficitarie, Petrux ha chiuso nono gara 1 e addirittura sesto gara 2, miglior pilota indipendente. Eroico!