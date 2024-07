La coppia, che convolerà a nozze a Pesaro il prossimo 20 luglio, ha deciso di devolvere tutti i regali di nozze in beneficenza a Ugi (Unione genitori italiani) Odv. Il ricavato sarà utilizzato dall'ente per l'allestimento di una palestra per la riabilitazione dei piccoli pazienti dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino

Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini stanno per diventare marito e moglie. Le nozze tra il tre volte campione del mondo e la sua storica fidanzata saranno celebrate al Duomo di Pesaro sabato 20 luglio . Nell'attesa del grande evento la coppia ha deciso di rendere il matrimonio ancor più speciale, scegliendo di devolvere i regali degli invitati in beneficenza a Ugi (Unione genitori italiani). Il ricavato sarà destinato all'allestimento di una palestra per la riabilitazione dei piccoli pazienti dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

"Pecco ha sempre avuto un occhio di riguardo per i nostri bambini"

"Ringraziamo Pecco e Domizia per il grande gesto di generosità. Questa è vera beneficenza fatta con il cuore", ha commentato il professor Enrico Pira, presidente Ugi. "Ancora una volta Pecco Bagnaia dimostra la sua grande generosità e il suo altruismo. Ha sempre avuto un occhio di riguardo per Ugi e per i nostri bambini del Regina Margherita. In un giorno per loro indimenticabile non si dimenticano di pensare a chi sta lottando per la guarigione, una guarigione globale, fisica, psichica e sociale, potendo beneficiare di una indispensabile palestra di riabilitazione", le parole della professoressa Franca Fagioli, Direttore del Dipartimento Patologia e Cura del Regina Margherita.