Che beffa per Yari Montella! In gara 2 di Supersport a Donington, il pilota campano del team Barni Spark ritrova la vitalità vista nelle prove e supera le difficoltà del sabato con una corsa perfetta, nella quale contiene Adrian Huertas e lo batte sotto la bandiera a scacchi. Tuttavia, la piccola macchia di un’infrazione dei limiti della pista gli ricaccia in gola il grido della vittoria: un lieve contatto con il verde all’interno della variante Fogarty all’ultimo giro lo retrocede dietro al rivale, dal quale perde altri cinque punti in classifica generale. In una corsa interrotta dopo tre giri per un incidente con quattro coinvolti, Jorge Navarro si prende il lusso di inserirsi nella lotta tra i due ducatisti inserendo una terza Panigale V2 sul podio. Lo spagnolo ha velocemente trovato il feeling con la moto del team Orelac e promette di crescere ancora durante la stagione. Stefano Manzi non ha potuto arginarlo e si è dovuto accontentare della quarta posizione, con Tom Booth-Amos a chiudere la top five. A punti gli italiani Simone Corsi, Lorenzo Baldassarri e Federico Caricasulo, racchiusi tra il tredicesimo e il quindicesimo posto.