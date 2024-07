Gigi Dall'Igna, dg di Ducati Corse, è intervenuto su Sky Sport prima della Race of Champions : "Silverstone è una pista molto bella. Abbiamo vinto nelle edizioni passate ma secondo me ci saranno anche altri costruttori potranno essere in forma e darci fastidio, dovremo arrivare con la mentalità giusta dal venerdì. Pecco ci ha abituato a fare delle seconde parti di stagioni intense, credo che sarà un bel finale di campionato"

