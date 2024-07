Dopo la cancellazione dal calendario di questa stagione, l'India torna nel Motomondiale: Dorna e il governo della regione dell'Uttar Pradesh hanno infatti raggiunto un nuovo accordo triennale, dal 2025 al 2027. "Il Gran Premio inaugurale del 2023 è stato un successo fondamentale", spiega il CEO di Dorna Ezpeleta, "L'India è un mercato fondamentale per la MotoGP". Si riparte da Silverstone dopo la pausa estiva, weekend in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Torna in calendario il Gran Premio d'India : dalla stagione 2025 la MotoGP correrà al Buddh International Circuit fino al 2027. Dorna e il governo dell'Uttar Pradesh, la ragione più popolosa del Paese asiatico, hanno infatti trovato un nuovo accordo triennale . "Il Gran Premio d'India inaugurale nel 2023 è stato un successo e ha portato valore sia alla MotoGP che alla regione ospitante", afferma il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta , "Essere in grado di continuare a costruire insieme il futuro è fantastico. L'India è un mercato fondamentale per la MotoGP, con un pubblico interessato e consolidato, che può aumentare in modo esponenziale".

MotoGP in India è storia recente

La MotoGP in India ha storia recente: il primo Gran Premio corso nel paese asiatico risale infatti soltanto all'anno scorso. Nel 2023, i piloti sono scesi in pista per la prima volta sul Buddh International Circuit; in gara si impose Bezzecchi su Martin, mentre Bagnaia scivolò buttando via un podio. Il circuito era stato inizialmente inserito anche nel calendario di questa stagione, per poi essere cancellato.