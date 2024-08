L'Aprilia si è presentata a Silverstone con un nuovo pacchetto aerodinamico: la casa di Noale ha rivisto più di venti componenti della RS-GP, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza della moto. In particolare balza all'occhio la carena, più grande in altezza e più lunga in senso laterale, con cui la casa italiana spera di facilitare la vita ai piloti nei cambi di direzione. Nel VIDEO tutti i dettagli spiegati dal race manager Paolo Bonora

