Espargaró ha chiuso 2° le pre-qualifiche di Silverstone, su un'Aprilia che si dimostra ancora competitiva in Gran Bretagna: "In questo momento sono molto tranquillo e felice, so che ho ancora poco tempo a disposizione (si ritirerà a fine stagione, ndr) con questo team e cerco di sfruttare le opportunità". Poi sull'infortunio: "In Germania non ce l'ho fatta, anche dopo 10 giorni mi faceva molto male. Ho avuto tanti infortuni in carriera, ma questo ancora fa male: è stato uno dei peggiori"

