Canet è il più veloce nel venerdì di Silverstone, ma alle spalle dello spagnolo ci sono Vietti e Arbolino. Più indietro (8°) Garcia, attuale leader del Mondiale, 25° Foggia.

Lo squillo improvviso di Arbolino, la risposta di Canet che a fine sessione infila un giro record e gli strappa la prima posizione, fin lì sorprendentemente nelle sue mani. Tony ha acceso l’interruttore, si è ricordato di essere il vice campione in carica, e fin dal mattino ha cominciato a trovare un passo da podio. Se continua così il pilota di Garbagnate potrebbe finalmente tornare a lottare per le posizioni che gli competono. Tra lui e il pilota Fantic s’è infilato Celestino Vietti , regalando ulteriori sorrisi ai tifosi italiani che in Moto 2 finora hanno avuto pochi motivi di divertirsi. Quarto Ogura , meglio del compagno di squadra Garcia : il leader del mondiale è finito staccato di quattro posizioni, alle spalle del pilota di casa Jake Dixon .

Roberts 10°, Aldeguer 13°

Partito forte al mattino, ha chiuso la giornata con qualche rimpianto Joe Roberts, a cui è stato cancellato il giro migliore in regime di bandiere gialle (a lui come ad Arbolino, nella stessa tornata). Il californiano, che ha perso la leadership a causa dell’incidente nel venerdì di Assen (compromettendo così anche la gara in Germania la domenica successiva), sembra tornato sui suoi livelli. Davanti svettano le Kalex, sulla pista inglese le Boscoscuro per ora non brillano (la prima è quella di Ogura), soprattutto sembrano soffrire i due piloti del manager veneto, Aldeguer e Lopez, quest’ultimo comunque sesto dopo un salvataggio spettacolare. Il suo compagno di squadra ha chiuso invece tredicesimo.